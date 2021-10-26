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Число заразившихся КВИ в Казахстане превысило 930 тысяч

Фото: zakon.kz 26 октября 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 1353 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 октября 2021 года. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных уменьшилось сразу на 220. По темпам заражения в антилидеры вновь вернулся Алматы (+239), на втором месте Павлодарская область (+213), сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1353 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 116,
  • в городе Алматы – 239,
  • в городе Шымкент – 25,
  • в Акмолинской области – 126,
  • в Актюбинской области – 30,
  • в Алматинской области – 119,
  • в Атырауской области – 10,
  • в ВКО – 58,
  • в Жамбылской области – 23,
  • в ЗКО – 12,
  • в Карагандинской области – 139,
  • в Костанайской области – 83,
  • в Кызылординской области – 11,
  • в Мангистауской области – 2,
  • в Павлодарской области – 213,
  • в СКО – 135,
  • в Туркестанской области – 12.

Всего в стране подтверждено 931 137 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За тот же период в РК 1668 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султане – 18,
  • в городе Алматы – 183,
  • в городе Шымкент – 8,
  • в Акмолинской области - 125,
  • в Актюбинской области – 103,
  • в Алматинской области – 58,
  • в Атырауской области – 45,
  • в ВКО – 153,
  • в Жамбылской области – 7,
  • в ЗКО – 186,
  • в Карагандинской области – 143,
  • в Костанайской области – 238,
  • в Кызылординской области – 17,
  • в Мангистауской области – 27,
  • в Павлодарской области – 192,
  • в СКО – 114,
  • в Туркестанской области – 51.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 874 647 человек .

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