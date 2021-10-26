Есть пострадавший: лишенный прав водитель попал в ДТП в Алматы

Столкнулись Lada Priora и Toyota Avensis.

В ночь на 26 октября в городе Алматы произошло ДТП, сообщает zakon.kz.

По улице Абая в западном направлении двигалась Lada Priora и следом за ней ехала Toyota Avensis. Со слов обоих водителей, они двигались по средней полосе и начали перестраиваться вправо в сторону автобусной полосы, чтобы свернуть на улицу Отеген батыра.

В ходе маневра Toyota Avensis ударила сзади Lada Priora, в результате чего оба водителя потеряли управление автомобилями и начали кружиться по улице Абая.

Автомобиль Lada выкинуло с проезжей части, где он ударился о фонарный столб и повредился. После удара машину снова вынесло на дорогу.

В ДТП пострадала пассажирка Lada Priora, которая была госпитализирована после приезда скорой помощи. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что водитель Lada Priora был лишен водительских прав. На месте работают сотрудники дорожной полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.

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