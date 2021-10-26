Есть пострадавший: лишенный прав водитель попал в ДТП в Алматы

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Столкнулись Lada Priora и Toyota Avensis.
В ночь на 26 октября в городе Алматы произошло ДТП, сообщает zakon.kz.
По улице Абая в западном направлении двигалась Lada Priora и следом за ней ехала Toyota Avensis. Со слов обоих водителей, они двигались по средней полосе и начали перестраиваться вправо в сторону автобусной полосы, чтобы свернуть на улицу Отеген батыра.
В ходе маневра Toyota Avensis ударила сзади Lada Priora, в результате чего оба водителя потеряли управление автомобилями и начали кружиться по улице Абая.
Автомобиль Lada выкинуло с проезжей части, где он ударился о фонарный столб и повредился. После удара машину снова вынесло на дорогу.
В ДТП пострадала пассажирка Lada Priora, которая была госпитализирована после приезда скорой помощи.
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