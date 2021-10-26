Нур-Султан вышел из "красной" зоны по коронавирусу

В "красной" зоне остаются Костанайская, Павлодарская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области.

Нур-Султан перешел из "красной" в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 октября 2021 года:

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан и Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент и Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

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