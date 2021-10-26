Сразу 42 казахстанца умерли от коронавируса за сутки

На 26 октября лечение от КВИ продолжают получать 50 548 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 26 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

Лечение от КВИ продолжают получать 50 548 человек (–44 515 + и 6 033 КВИ-), из них в стационарах находятся – 8 860, на амбулаторном уровне – 41 688.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- пациентов:• в тяжелом состоянии – 612, • в состоянии крайней степени тяжести – 157,• на аппарате ИВЛ – 102.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 26 октября 2021 года

Зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 36 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78 781, летальных случаев – 5016, выздоровевших – 67 732.

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