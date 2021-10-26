Летальность от коронавируса снизилась в 4,8 раза – Цой

Цой рассказал об эпидситуации в Казахстане.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент zakon.kz.

В целом, в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 4,5 раза, а летальность – в 4,8 раза. С 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 37%, реанимационных – с 45 до 30%. В резерве имеется более 30 тыс. коек, – сообщил глава Минздрава на заседании правительства.

Читайте также: Число заразившихся КВИ в Казахстане превысило 930 тысяч

По его словам, в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации продолжается работа по закрытию временных инфекционных стационаров. В период с 25 августа по 18 октября во всех регионах было закрыто 103 объекта.

Читайте также: Сразу 42 казахстанца умерли от коронавируса за сутки

На сегодняшний день в "зеленой" зоне находится восемь регионов: Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Алматинская области и Шымкент. Пять регионов в "желтой" зоне – Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Карагандинская области, города Алматы и Нур-Султан. В "красной" зоне остаются четыре региона – Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

Читайте также: Нур-Султан вышел из "красной" зоны по коронавирусу

Ранее Алексей Цой озвучил прогноз по коронавирусу на ближайшие три месяца.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!