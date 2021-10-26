Акимам поручили увеличить темпы вакцинации в регионах Казахстана

Эпидситуация в Казахстане находится под контролем, однако отмечается ее осложнение в соседних странах.

Темпы вакцинации снизились, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил их увеличить, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время вакцинировано свыше 8,2 млн человек первым компонентом, вторым – около 7,4 млн человек. Как видим, темпы вакцинации снизились, их надо увеличить. В первую очередь отстающим регионам, – сказал Мамин.

Он добавил, что акимам Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областей, городу Нур-Султан необходимо взять данный вопрос на личный контроль и обеспечить требуемый охват вакцинацией.

В целом, по его словам, в Казахстане сейчас эпидситуация находится под контролем, однако отмечается ее осложнение в соседних странах.

Поэтому акимам регионов, особенно приграничных, нужно обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Четко мониторить уровень заболеваемости и принимать оперативные меры, активизировать работу мониторинговых групп, а Минздраву усилить эпидемиологический контроль на государственной границе, – заключил премьер Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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