Восстановление отраслей экономики поможет не допустить роста безработицы – Мамин

Важнейший вопрос – создание постоянных рабочих мест, которых в этом году должно быть не менее 440 тыс.

Восстанавливается деятельность всех отраслей экономики и это позволит не допустить роста безработицы, сказал на заседании правительства премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передает корреспондент zakon.kz.

По итогам 9 месяцев этого года мерами занятости охвачено более 1 млн казахстанцев. До конца текущего года планируется охватить 200 тыс. человек. Планы будут исполнены. Более того, на сегодня восстанавливается деятельность всех отраслей экономики, и эти меры позволят не допустить роста безработицы, удержать ее на уровне 4,9%, – сообщил Мамин.

Он добавил, что другой важнейший вопрос – создание постоянных рабочих мест, которых в этом году должно быть не менее 440 тыс.

По его словам, положительный опыт по созданию постоянных рабочих мест имеется в Атырауской, Карагандинской, Костанайской областях, поэтому надо активно продолжить работу в этом направлении с другими регионами.

По программе "Енбек" низкий уровень исполнения годового плана отмечается, как уточнил премьер, в Шымкенте, Алматы и Западно-Казахстанской области. Также низкий уровень реализации в рамках Дорожной карты занятости в Шымкенте, Кызылординской, Акмолинской, Актюбинской областях.

Этим акиматам необходимо активизировать работу. Поручаю Министерству труда и соцзащиты населения совместно с отраслевыми госорганами и акиматами регионов актуализировать вопросы о проведении потребности кадров для обеспечения качественного и устойчивого роста экономики. Цифровизация приводит к созданию совершенно новых форм занятости. В этой связи необходимо ускорить разработку механизма по регулированию и вовлечению в экономическую активность новых форм занятости, – поручил глава кабмина.

Мамин отметил необходимость ускоренной разработки механизма регулирования и вовлечения в экономическую активность новых форм занятости.

Минтруда совместно с госорганами, НПП "Атамекен" и профсоюзами он поручил ускорить разработку и обсуждение законопроекта о профессиональных квалификациях.

Министерству труда совместно с НПП "Атамекен" и акиматами регионов продолжить реализацию проекта "Бастау бизнес" в рамках нацпроекта по предпринимательству. В рамках действующего проектного офиса по предпринимательству создать направления по занятости под председательством министра Серика Шапкенова, – заключил Мамин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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