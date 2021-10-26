Умер известный литературовед Серик Кирабаев

В 2005 году он стал заслуженным деятелем Казахстана.

На 95-м году жизни умер ученый-литературовед, критик и академик Серик Кирабаев, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написал поэт Серикзат Дуйсенгазы.

Серик Смаилович Кирабаев – советский и казахский ученый-литературовед, критик, доктор филологических наук (1964), профессор (1966), академик НАН РК (1994), член-корреспондент Академии педагогических наук СССР (1968).

В 2005 году он стал заслуженным деятелем Казахстана.

Серик Кирабаев – автор около 600 научных и литературно-критических работ, среди которых 25 монографий, 15 учебников и учебных пособий.

Кирабаев родился 23 марта 1927 года в селе Атасу Жанааркинского района Карагандинской области.

Основные научные труды: - Сакен Сейфуллин. Монография. – Алма-Ата, 1962.- Революция и литература. Монография в 2-х томах. – Алма-Ата, 1977.- Высокое назначение. Научные статьи, критические очерки. – Алма-Ата,1985.- Жусупбек Аймаутов. Монография. – Алматы, 1993.- Белые пятна в казахской литературе, – Алматы, 1995.- Казахская литература. Вторая половина 19 века и начало 20 века; учебник для 10 класса средней школы. – Алматы, 1997.- Казахская литература советского периода. – Алматы, 1998.

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