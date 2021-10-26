Какие вузы получат стипендии Президента РК

Приложение zakon.kz
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Всего для студентов из сферы культуры и искусства выделено 18 президентских стипендий.
Министерство культуры и спорта подготовило проект приказа "О распределении стипендии Президента Республики Казахстан по высшим учебным заведениям на 2021 год", сообщает zakon.kz.
Департаменту экономики и финансов Министерства культуры и спорта Республики Казахстан обеспечить выделение средств высшим учебным заведениям согласно прилагаемого распределения в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, – говорится в документе.Согласно приложению, выделено 18 президентских стипендий:
Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 ноября.
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