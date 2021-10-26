Токаев встретится с руководством ООН

Президент Казахстана поедет в Женеву на XII министерскую конференцию ВТО.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 ноября поедет в Женеву на XII министерскую конференцию Всемирной организации торговли (ВТО). Об этом сообщил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент zakon.kz.

Президент обязательно поедет на церемонию открытия министерской конференции 30 ноября, – заявил глава МИДа в кулуарах правительства.

По его словам, глава государства встретится с руководством ООН и ВТО, а также проведет переговоры с президентом Швейцарии и инвесторами.

Конференция министров будет проходить с 30 ноября по 3 декабря. Изначально ее планировалось провести в 2020 году в Нур-Султане, однако мероприятие было отложено из-за пандемии коронавируса.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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