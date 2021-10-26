Цены на яйца стремительно растут в Казахстане

Производство в секторе сокращается, импорт – растет.

В четырех регионах Казахстана за год цены на яйца подскочили на 20%, сообщает zakon.kz.

Стоит отметить, что за семь месяцев 2021 года фермеры получили 3,6 млрд яиц – на 9% меньше, чем годом ранее.

В разрезе регионов наибольшие объемы выпуска в секторе пришлись на Акмолинскую область: 599,6 млн шт., минус 4,9% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматинская (590,4 млн шт., минус 24,6%) и Карагандинская (499,6 млн шт., минус 0,6%) области, – уточнили исследователи Energyprom.kz.

По итогам января-августа 2021 года местные компании обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на свежие яйца в скорлупе на 94,4%, против 97,3% годом ранее.

На импорт соответственно пришлось уже 5,6% ресурсов. В страну с начала года завезли 189,3 млн яиц – сразу почти вдвое больше, чем в январе-августе 2020 года. В то же время экспорт, напротив, сократился более чем вдвое за год, до всего 83,4 млн яиц, – говорится в публикации.

Реализация на внутреннем рынке также уменьшилась и составила 3,3 млрд яиц, минус 4,9% за год.

В сентябре текущего года средняя цена десятка яиц первой категории достигла 355 тг за десяток – на 16,4% выше, чем годом ранее.

Самые высокие цены в стране среди крупных городов и мегаполисов зафиксированы в Алматы (486 тг за десяток яиц), Нур-Султане (432 тг) и Талдыкоргане (405 тг), самые низкие – в Караганде (262 тг), – добавили аналитики.

В региональном разрезе рост цен в годовой динамике сильнее всего ощутили жители Алматинской области – сразу на 27%.

Резкое удорожание ударило также по Жамбылской области (на 25,5%) и Алматы (на 21,6%); наименьший рост был зарегистрирован в Кызылординской области (на 2,9%).

Кроме того, в Ассоциации яичных производителей Казахстана заявили о бесконтрольном импорте яиц из России.

Снижение объемов казахстанского производства – одна из причин роста цен на продукцию, отмечает президент объединения Максим Божко.

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