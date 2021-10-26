Россиянка забила самый быстрый гол в истории мирового женского футбола

Самый быстрый гол в истории мирового женского футбола забила форвард пермской ЖФК "Звезда-2005" Олеся Курочкина.

Забит самый быстрый гол в истории мирового женского футбола. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе, передает zakon.kz.

В России забили самый быстрый гол в мировом профессиональном женском футболе! В 23-м туре Суперлиги форвард пермской ЖФК "Звезда-2005" Олеся Курочкина поразила ворота соперника уже на 09,31 секунде, – говорится в сообщении РФС в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Российский Футбольный Союз (@rfsruofficial)

Поздравляем всю команду "Звезда-2005" и болельщиков. Вы вошли в историю! РФС

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