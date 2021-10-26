В память о Марадоне пройдет игра между "Барселоной" и "Бока Хуниорс"

Эта игра посвящена памяти и годовщине смерти легендарного аргентинского футболиста

Товарищеская встреча состоится 14 декабря в столице Саудовской Аравии – городе Эр-Рияде, сообщает zakon.kz.

Эта игра посвящена памяти и годовщине смерти легендарного аргентинского футболиста, передает официальный сайт ФК "Барселона".

Марадона скончался 25 ноября 2020 года из-за внезапной остановки сердца в возрасте 60 лет.

Фото: instagram.com/maradona

39 лет назад Диего Марадона перешел из "Бока Хуниорс" в "Барселону" и провел за каталонцев два сезона. В майке "Барсы" аргентинец стал обладателем Кубка Испании, Кубка лиги и Суперкубка Испании.

А за "Бока Хуниорс" Марадона выступал с 1981 по 1982 год, а также с 1995 по 1997 год. С аргентинским клубом он стал чемпионом страны.

Куандык Шынасилов

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