Умер экс-президент Южной Кореи 

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Экс-президенту Республики Корея Ро Дэ У было 88 лет.
Скончался экс-президент Южной Кореи Ро Дэ У, передает zakon.kz.
По информации РИА Новости, экс-президент ранее был госпитализирован из-за ухудшения здоровья и не смог поправиться.
Ро Дэ У исполнял обязанности главы государства с февраля 1988 года по февраль 1993 года. Он выдвигался на этот пост от Демократической либеральной партии и стал первым президентом страны, избранным на пять лет без права переизбрания.
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