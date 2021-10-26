Умер экс-президент Южной Кореи 

Экс-президенту Республики Корея Ро Дэ У было 88 лет.

Скончался экс-президент Южной Кореи Ро Дэ У, передает zakon.kz.

По информации РИА Новости, экс-президент ранее был госпитализирован из-за ухудшения здоровья и не смог поправиться.

Ро Дэ У исполнял обязанности главы государства с февраля 1988 года по февраль 1993 года. Он выдвигался на этот пост от Демократической либеральной партии и стал первым президентом страны, избранным на пять лет без права переизбрания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!