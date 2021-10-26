Модернизация АНПЗ – эффект для экономики региона

Модернизация АНПЗ положительно сказалась на динамике производства востребованных видов нефтепродуктов.

Эксперт Ерлан Жаукин осветил тему модернизации Атырауского НПЗ, поскольку на базе старого завода возведен новый – это и комплекс глубокой переработки нефти, и комплекс производства ароматики, передает zakon.kz.

Как отметил Ерлан Жаукин в материале редакции inbusiness.kz, реконструкция коснулась даже внутризаводских железнодорожных путей. Станция отгрузки нефтепродуктов выведена за пределы города Атырау, что, несомненно, повлияло как на экологию города, так и на выведение транспортировки грузов высокой степени опасности за черту города.

Много внимания в СМИ уделяется уровню эффективности проведенной модернизации Атырауского НПЗ, связанной с существенным ростом объемов производства нефтепродуктов, в частности бензинов, дизельного и авиационного топлива.

Не менее важный результат проведенной реконструкции – экономический эффект модернизации Атырауского НПЗ для страны и для региона в частности, выраженный в динамике изменения налоговых отчислений в бюджет.

Понятно, что определяющую роль в пополнении бюджета Атырауской области и страны в целом играет ТОО "Тенгизшевройл", являющееся крупнейшим налогоплательщиком в стране.

По итогам модернизации Атырауского НПЗ доля поступлений в бюджет Атырауской области выросла с 16,4 млрд тенге в 2017 году до 35,3 млрд тенге по итогам пандемийного 2020 года.

Кроме того, если в 2017 году размер отчислений АНПЗ в бюджет Атырауской области составлял около 15% от общего размера доходов местного бюджета, то в 2020 году Атырауский НПЗ формировал уже около 20% налоговых поступлений в местный бюджет.

То есть в результате модернизации завода размер налоговых отчислений от АНПЗ в бюджет области увеличился в 2,2 раза.

На сегодня Атырауский НПЗ – второй крупнейший налогоплательщик в области, уступающий по размерам налоговых отчислений только "Тенгизшевройлу".

По итогам 9 месяцев 2021 года Атырауским НПЗ уже уплачено в бюджет около 54,1 млрд тенге, в т.ч. в местный бюджет – 33,6 млрд тенге, в республиканский бюджет – 20,5 млрд тенге.

Несомненно, что Атырауский НПЗ играет ключевую роль в развитии экономики не только Атырауской области, но и всего Западного Казахстана.

С уверенностью можно констатировать, что модернизация АНПЗ оказала существенный эффект как на положительную динамику производства востребованных видов нефтепродуктов, так и на динамику роста экономических показателей новых производств, выраженную в росте налоговых отчислений и платежей в бюджет.

Сегодня мы говорим об эффекте результатов модернизации в рамках отдельно взятой Атырауской области. Учитывая географию поставок нефтепродуктов производства АНПЗ, можно говорить, что модернизация АНПЗ оказала положительный эффект на социально-экономическое развитие Западного Казахстана в целом.

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