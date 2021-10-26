Когда в Алматы снимут ограничения "красной" зоны

Ограничения будут действовать еще 7 дней.

В Алматы карантинные ограничения "красной" зоны будут действовать еще 7 дней, передает zakon.kz.

На очередном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения КВИ в Алматы под председательством акима города Бакытжана Сагинтаева рассмотрены меры по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и темпы вакцинации горожан.

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Несмотря на переход города из "красной" зоны в "желтую" по темпам распространения инфекции, ограничения будут сохраняться еще в течение недели. В мегаполисе продолжат усиливать профилактические меры в аэропортах, на ЖД и автовокзалах, а также в учебных заведениях.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в соседней России алматинцам необходимо продолжить соблюдение санитарно-эпидемиологических мер, усилить темпы вакцинации, чтобы поставить заслон эпидемии.

За пребывающими из России и стран Европы продолжат контроль, чтобы не допустить очередной рост заболеваемости. Сегодня мобильные бригады дежурят в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и автостанциях. В аэропорту в залах международного прилета установлено 7 стационарных бесконтактных тепловизоров для выявления пассажиров с температурой, проводится анкетирование прибывающих. Еще один тепловизор находится в зале внутренних рейсов. Кроме того, аэропорт является участником проекта Ashyq, где с 21 мая этого года уже выявлены 257 человек с "красным" статусом и 54 с "желтым".

Сагинтаев подчеркнул, что несмотря на динамику снижения заражений, не стоит пренебрегать рекомендациями санитарных врачей и эпидемиологов по соблюдению ограничительных мер.

Ситуация по КВИ в Алматы развивается по оптимистичному прогнозу, ежедневно регистрируются от 231 до 300 случаев заражений. Однако не исключено осложнение и очередной подъем заболеваемости, так как вирус постоянно мутирует.

По данным ДСЭК, чаще всего горожане заражаются коронавирусом на объектах торговли – 34%, в общественном транспорте – 24%, при контактах в семьях – 18% и на рынках – 9%.

Ограничительные меры в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача страны продолжатся в течение 7 дней. Вопросы ослабления или усиления будут рассматриваться в зависимости от развития эпидситуации в городе.

Пока же мониторинговые группы продолжат работу по выявлению нарушений. К примеру, за прошедшую неделю, с 18 по 25 октября, в Алматы в ходе дневных и ночных проверок выявлено 12 объектов предпринимательства, нарушавших карантинные ограничения. К административной ответственности привлечено 6 юридических и 77 физических лиц. В ходе 47 проверок общественного транспорта за нарушение масочного режима к ответственности привлечены 6 человек.

Продолжаются проверки дошкольных учреждений, мобильные группы посетили 189 государственных детских садов и 38 дошкольных организаций.

Во время проверок в 7 вузах выявлено нарушение санитарных норм, не хватало санитайзеров, отсутствовали рециркуляторы. В некоторых общежитиях нет комнат для студентов, находящихся на изоляции. В отдельных вузах не контролируется вход учащихся по проекту Ashyq.

При этом из общего количества студентов Алматы пока вакцинированы 57%. Среди преподавателей вузов вакцинированных – 90%. Эпидемиологи уверяют, что молодежь и люди среднего возраста – одни из главных разносчиков инфекции. По их данным, горожане в возрасте от 20 до 39 лет заражаются более чем в 31% случаях, при этом за последние две недели заболеваемость этой возрастной группы выросла почти на 4%.

Количество зараженных коронавирусом в Алматы по-прежнему высокое, всего заболели 176 727 человек. На стационарном лечении находятся 1205 человек. При этом первым компонентом против коронавируса вакцинированы 987 305 алматинцев.

На заседании оперативного штаба алматинцев еще раз призвали активнее проходить вакцинацию против КВИ, так как только формирование коллективного иммунитета позволит поэтапно снять ограничения и вернуться к привычному образу жизни.

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