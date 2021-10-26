Производители органической продукции в Казахстане получат преференции

В Казахстане идет работа по налаживанию производства органической продукции.

В Сенате Парламента РК под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева состоялась презентация ряда законопроектов, инициированных сенаторами и касающихся производства и оборота органической продукции, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил Ашимбаев, в Стратегии "Казахстан-2050" обозначена задача – стать глобальным игроком в области экологически чистого производства. На этом же вопросе свое внимание в Послании акцентировал и президент страны.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана обратил внимание на то, что потенциал страны в сельском хозяйстве, в частности возможность производства органической продукции, используется не в полной мере. В настоящее время на рынке производства органической продукции наблюдается долгосрочный тренд роста. Поэтому есть все основания полагать, что эта отрасль имеет высокие шансы на развитие, – сказал он.

Спикер палаты подчеркнул, что в Казахстане идет работа по налаживанию производства органической продукции, но в то же время существуют и проблемы, в том числе касающиеся законодательного регулирования. В связи с этим сенаторами инициирован ряд законопроектов, направленных на совершенствование законодательства.

Новшества прописаны в проектах Законов "О производстве и обороте органической продукции", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам производства и оборота органической продукции" и "О внесении дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях".

Как было отмечено на презентации, новеллы направлены на создание благоприятных условий для производителей органической продукции и удовлетворения потребностей населения в ней. В частности, государству предлагается субсидировать расходы переходного периода, так как сельхозпроизводители в течение нескольких лет могут не получать урожай и, соответственно, прибыли от пустующих сельхозугодий, находящихся в переходном периоде.

При обсуждении законопроекта сенатор Ахылбек Куришбаев остановился на еще одном нововведении – отказе от обязательной сертификации органической продукции. Согласно мировой практике, объектом сертификации выступают процессы производства органической продукции, а не конечная продукция. Эта мера снижает себестоимость производства продукции и позволяет избежать дополнительной финансовой нагрузки на фермеров. В результате чего товар можно будет реализовать по приемлемым ценам, особенно на внутреннем рынке.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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