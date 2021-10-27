Пенсионные услуги можно получить без удостоверения личности

ЕНПФ продолжает работу над повышением качества оказываемых услуг.

Чтобы получить пенсионные услуги без предъявления удостоверения личности, достаточно иметь его цифровую (электронную) версию на смартфоне в приложении еGovMobile, передает zakon.kz.

Как сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде, такую возможность имеют только граждане Республики Казахстан и только при личном обращении непосредственно в офис ЕНПФ.

С использованием цифрового удостоверения личности можно: - получить выписку с индивидуального пенсионного счета;- внести изменения и/или дополнения в дополнительные реквизиты;- изменить (определить) способ информирования о состоянии пенсионных накоплений.

К примеру, при обращении в офис ЕНПФ вкладчик (получатель), не имеющий при себе оригинал удостоверения личности, сможет сообщить представителю Фонда уникальный цифровой код, формируемый в личном кабинете в мобильном приложении eGovMobile, и предоставить доступ к просмотру данного документа в электронном формате.

Следует отметить, что в случае, если у обратившегося лица документ, удостоверяющий личность, является недействительным, в мобильном приложении eGovMobile электронная версия документа будет отсутствовать, – сообщили в ЕНПФ.

В Фонде уточнили, что в последующем, после утверждения соответствующих изменений в нормативные правовые акты Республики Казахстан, возможность использования цифровых документов появится и при подаче вкладчиками (получателями) заявлений о назначении пенсионных выплат/о переводе пенсионных накоплений в страховые организации/о (об) выборе (изменении) управляющего инвестиционным портфелем.

ЕНПФ продолжает работу над повышением качества оказываемых услуг для удобства вкладчиков/получателей и экономии их времени, – резюмировали в Едином накопительном пенсионном фонде.

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