Били толпой – жесткая драка студенток в Атырау попала на видео

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Видео драки появилось в соцсети.
Жесткая драка троих студенток колледжа бизнеса и права в Атырау попала на видео, передает zakon.kz.
Видео появилось в Telegram-канале.
Инцидент прокомментировали в областном департаменте полиции.
В отношении родителей троих подростков составлен протокол по ст. 435 КоАП РК "Хулиганство, совершенное несовершеннолетним" и направлен в Атырауский областной межрайонный специализированный суд по делам несовершеннолетних. пресс-служба ДП Атырауской области
Как пишет azh.kz, руководство колледжа пока не знает, что делать с юными хулиганками – ждут постановления суда.
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