Более 3 трлн тенге поступило в госбюджет от субъектов крупного бизнеса

Увеличение поступлений пришлось на период восстановления экономики после пандемии и улучшения качества налогового администрирования.

Директор департамента крупных налогоплательщиков КГД Ануар Сулейменов на брифинге в СЦК сообщил о росте поступлений от субъектов крупного бизнеса в государственный бюджет, передает корреспондент zakon.kz.

Ануар Сулейменов сообщил, что на мониторинге состоят 342 субъекта крупного бизнеса. Из них 98 – недропользователей, 244 – крупные налогоплательщики из различных секторов экономики. На них приходится 43,7% налоговых поступлений в государственный бюджет и более 51% в республиканский бюджет.

Поступления от субъектов крупного бизнеса в государственный бюджет с начала года увеличились на 1 270 млрд тенге, или на 36%, и составили 3 302,3 млрд тенге. Поступления в республиканский бюджет увеличились на 840,1 млрд тенге, или на 50%, и составили 2 520,7 млрд тенге, – добавил спикер.

По секторам экономики наибольшее увеличение поступлений выглядит следующим образом:

оптовая и розничная торговля – рост на 26%, или 274,8 млрд тенге;

обрабатывающая промышленность – рост на 17,4%, или 184,8 млрд тенге;

финансовая и страховая деятельность, операции с недвижимым имуществом – рост на 14,2%, или 151 млрд тенге;

транспортировка по трубопроводу – рост на 38,7%, или 33 млрд тенге.

Сулейменов добавил, что увеличение поступлений пришлось на период восстановления экономики после пандемии и улучшения качества налогового администрирования.

В целом, за 9 месяцев 2021 года завершены 34 налоговые проверки крупных налогоплательщиков. По результатам проведенных проверок доначислено налогов и пени – 46,5 млрд тенге.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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