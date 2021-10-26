Тайной прививкой школьницы в туалете возмущены казахстанцы

Вакцинация детей против COVID-19 в школах Казахстана не проводилась и не проводится.

В Казнете активно распространяют фейковое сообщение о тайной вакцинации школьницы, сообщает zakon.kz.

В рассылаемом сообщении отмечают, что в столичной школе №58 детям тайно делают прививки в туалете.

В управлении образования Нур-Султана уточнили Stopfake.kz, что это ложная информация.

Данные не соответствуют действительности, что подтвердила и мама ребенка. Во время пересменки у ученика 9 класса ухудшилось самочувствие. Школьная медсестра в этот момент оказывала помощь школьнику, однако Бакеева, нарушая правила, требовала допустить ее к учащемуся. На просьбы не проводить съемку она не реагировала и продолжала снимать ребенка на камеру. Между тем дежурным врачом школьнику была оказана помощь, – уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что вакцинация детей против COVID-19 в школах Казахстана не проводилась и не проводится.

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