Пятиклассницу сбили насмерть в Уральске

Проведенное медицинское освидетельствование показало, что водитель трезв – ДП ЗКО.

Несовершеннолетнего ребенка сбили в Уральске, передает Zakon.kz.

В областном департаменте полиции сообщили, что 26 октября примерно в 10:00 водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado – женщина 1974 г.р., передвигаясь по ул. Кердери, напротив дома 136 совершила наезд на несовершеннолетнюю девочку 2011 г.р., которая перебегала дорогу в неустановленном месте.

Фото: ДП ЗКО

В результате ДТП несовершеннолетняя с различными травмами была доставлена в Областную многопрофильную больницу Уральска, где, не приходя в сознание, скончалась. пресс-служба ДП ЗКО

В ведомстве отметили, что на месте работают сотрудники полиции.

Проведенное медицинское освидетельствование показало, что водитель трезв. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК. пресс-служба ДП ЗКО

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что девочка одна возвращалась из магазина домой.

Девочка училась в пятом классе во вторую смену. В рамках досудебного расследования будут назначены соответствующие экспертизы, которые прояснят данную ситуацию и ответят на вопрос, можно ли было избежать наезда и таких печальных последствий. пресс-служба ДП ЗКО

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