В программу субсидирования бизнеса внесены изменения

Участниками второго направления госпрограммы могут стать эффективные предприниматели/субъекты индустриально-инновационной деятельности, реализующие или планирующие реализовать собственные проекты без отраслевых ограничений.

Постановлением правительства Казахстана от 13 октября 2021 года внесены изменения и дополнения в государственную программу поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" и в постановление от 31 декабря 2019 года "О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства", сообщает Zakon.kz.

Так, второе направление программы предусматривает оказание предпринимателям/субъектам индустриально-инновационной деятельности следующих мер финансовой поддержки:

субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового лизинга/мезонинным соглашениям или займам банков/банка развития/фондов прямых инвестиций/лизинговых компаний;

субсидирование ставки вознаграждения по кредитам банков/банка развития, выдаваемым субъектам предпринимательства для целей реализации "зеленых" проектов;

субсидирование части наценки на товар и части арендного платежа, составляющих доход исламских банков;

субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выданным в рамках обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для решения задачи доступного кредитования в сферах обрабатывающей промышленности и услуг, а также переработки в агропромышленном комплексе;

субсидирование ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства;

субсидирование ставки купонного вознаграждения по "зеленым" облигациям, включенным в официальный список фондовой биржи, и (или) "зеленым" облигациям, выпущенным в соответствии с актами МФЦА и включенным в список фондовой биржи МФЦА;

частичное гарантирование по кредитам банков/банка развития;

частичное гарантирование по кредитам, выдаваемым банками в рамках обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для решения задачи доступного кредитования в сферах обрабатывающей промышленности и услуг, а также переработки в агропромышленном комплексе;

предоставление государственных грантов;

развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры;

создание индустриальных зон.

Как отмечается, участниками второго направления госпрограммы могут стать эффективные предприниматели/субъекты индустриально-инновационной деятельности, реализующие или планирующие реализовать собственные проекты без отраслевых ограничений, за исключением:

проектов в сфере торговой деятельности (кроме кредитов на сумму не более 100 млн тенге на пополнение оборотных средств); проектов предпринимателей/субъектов индустриально-инновационной деятельности, реализуемых по видам деятельности, указанным в п. 4 ст. 24 Предпринимательского кодекса РК (действие настоящего подпункта распространяется на отношения, возникшие с 20 апреля 2020 года); деятельности ломбардов, микрофинансовых организаций и лизинговых компаний; предоставления государственных грантов и развития производственной инфраструктуры, которые осуществляются в соответствии с приоритетными секторами экономики.

Дополнено, что участниками второго направления госпрограммы также могут стать предприниматели/субъекты индустриально-инновационной деятельности, реализующие или планирующие реализовать "зеленые" проекты в соответствии с классификацией (таксономией) "зеленых" проектов, разрабатываемой уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Также говорится, что субсидирование ставки вознаграждения осуществляется по новым кредитам/договорам финансового лизинга/мезонинным соглашениям или займам, выдаваемым для реализации новых эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на модернизацию, расширение производства, пополнение оборотных средств и франчайзинг.

При этом субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/мезонинным соглашениям или займам на пополнение оборотных средств в сфере торговой деятельности осуществляется по кредитам/мезонинному финансированию или займам на сумму не более 100 млн тенге.

При этом субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового лизинга/мезонинным соглашениям или займам банков/банка развития/лизинговых компаний/фондов прямых инвестиций также осуществляется по кредитам/договорам финансового лизинга, выдаваемым для реализации проектов в рамках договора о государственно-частном партнерстве без отраслевых ограничений, за исключением:

проектов в сфере торговой деятельности (кроме пополнения оборотных средств); проектов предпринимателей/субъектов индустриально-инновационной деятельности, реализуемых по видам деятельности, указанным в п. 4 ст. 24 Предпринимательского кодекса РК.

В случае, если по одному проекту заключается несколько договоров субсидирования, то общий срок субсидирования устанавливается с момента подписания финансовым агентством первого договора субсидирования, – говорится в документе.

Субсидированию также подлежат кредиты/лизинговые сделки/сделки мезонинного финансирования или займы, направленные на рефинансирование кредитов/договоров финансового лизинга/мезонинного финансирования и займов.

Указывается, что финансирование субсидирования части ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового лизинга/мезонинным соглашениям и (или) займам банков/банка развития/лизинговых компаний/фондов прямых инвестиций осуществляется из средств республиканского и/или местных бюджетов.

Субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам банков/банка развития также осуществляется по кредитам, выдаваемым для реализации "зеленых" проектов в рамках договора о государственно-частном партнерстве.

При этом допускается субсидирование по кредиту, выданному для реализации "зеленых" проектов, на пополнение оборотных средств, если кредитование осуществляется в рамках приобретения или модернизации основных средств и (или) расширения производства, но не более 20% от суммы кредита.

Финансирование субсидирования части ставки вознаграждения по кредитам банков/банка развития для реализации "зеленых" проектов также осуществляется из средств республиканского и местных бюджетов.

Субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний также осуществляется по кредитам/договорам финансового лизинга без отраслевых ограничений, за исключением:

проектов в сфере торговой деятельности (кроме пополнения оборотных средств); проектов предпринимателей/субъектов индустриально-инновационной деятельности, реализуемых по видам деятельности, указанным в п. 4 ст. 24 Предпринимательского кодекса РК; деятельности ломбардов, микрофинансовых организаций и лизинговых компаний.

Между тем финансирование субсидирования части наценки на товар и части арендного платежа, составляющих доход исламских банков, а также финансирование субсидирования ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства, осуществляется из средств республиканского и/или местных бюджетов.

В свою очередь субсидирование ставки купонного вознаграждения по "зеленым" облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства и включенным в официальный список фондовой биржи, или "зеленым" облигациям, выпущенным в соответствии с актами МФЦА и включенным в список фондовой биржи МФЦА, используется для возмещения части расходов, оплачиваемых эмитентами в качестве вознаграждения по облигациям, и осуществляется через механизмы взаимодействия государства с бизнесом.

Субсидирование ставки купонного вознаграждения по "зеленым" облигациям осуществляется по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства для финансирования реализации "зеленых" проектов.

Финансирование субсидирования ставки купонного вознаграждения по "зеленым" облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства, также осуществляется из средств республиканского и местных бюджетов.

Вместе с тем субсидированию не подлежат кредиты/договоры финансового лизинга:

в которых кредитором являются государственные институты развития, за исключением банка развития и фондов прямых инвестиций, а также кредиты/лизинговые сделки, ставка вознаграждения по которым была удешевлена за счет бюджетных средств, за исключением кредитов/лизинговых сделок банков/банка развития/фондов прямых инвестиций/лизинговых компаний, ставка вознаграждения которых была удешевлена в рамках госпрограммы;

направленные на выкуп долей, акций организаций, а также предприятий как имущественного комплекса, за исключением кредитов банка развития, направленных на выкуп долей, акций организаций, с последующим направлением средств на погашение задолженности перед банками второго уровня, по рекомендации государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК;

в виде овердрафта;

по возвратному, вторичному или сублизингу;

по проектам, реализуемым предпринимателями/субъектами индустриально-инновационной деятельности по следующим видам деятельности:

- строительство жилых зданий, в том числе индивидуальных жилых домов;

- строительство стационарных торговых объектов категории 1 для городов Нур-Султана, Алматы;

- покупка и продажа многоквартирных и жилых домов (особняков);

- покупка и продажа прочей недвижимости;

- выставочные залы, складские помещения;

- аренда и управление собственной недвижимостью, за исключением отдельных субъектов предпринимательства;

- нежилые производственные здания (помещения);

- выставочные залы, конференц-залы, складские помещения и складские площадки, в том числе с собственными железнодорожными подъездными путями, приписными таможенными складами, с резервуарами по хранению жидкостей (нефтепродуктов) для нужд магистральных трубопроводов и газораспределительных систем, земельными участками, кровлями производственных помещений в целях размещения технологических ресурсов;

- аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости, за исключением отдельных субъектов предпринимательства;

- нежилые производственные здания (помещения), выставочные залы, конференц-залы, складские помещения и складские площадки, в том числе с собственными железнодорожными подъездными путями, приписными таможенными складами, с резервуарами по хранению жидкостей (нефтепродуктов), земельными участками, кровлями производственных помещений в целях размещения технологических ресурсов;

- аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств, данные ограничения не касаются сдачи в аренду и лизинг легковых автомобилей отечественных производителей;

- направленные на деятельность ломбардов, микрофинансовых организаций и лизинговых компаний.

Как отмечается, к новым кредитам/договорам финансового лизинга/мезонинным соглашениям или займам, в том числе кредитам, выдаваемым на реализацию "зеленых" проектов, также относятся кредиты/договоры финансового лизинга/мезонинные соглашения или займы, ранее выданные банками/банком развития/лизинговыми компаниями/фондами прямых инвестиций в течение 12 месяцев до внесения проекта финансовому агентству.

Субсидированию также подлежат кредиты/лизинговые сделки/сделки мезонинного финансирования или займы, направленные на рефинансирование кредитов/договоров финансового лизинга/мезонинных соглашений или займов, ранее выданных банками/банком развития/лизинговыми компаниями/фондами прямых инвестиций и кредитными товариществами, финансовыми организациями в течение 8 лет (срок исчисляется с даты выдачи первого кредита/лизинга) до внесения проекта финансовому агентству и соответствующие критериям программы.

Допускается субсидирование по кредиту, выданному для реализации "зеленых" проектов, на пополнение оборотных средств, если кредитование осуществляется в рамках приобретения или модернизации основных средств или расширения производства, но не более 20% от суммы кредита.

Указывается, что предприниматель по кредитам свыше 180 млн тенге, в том числе кредитам, выдаваемым на реализацию "зеленых" проектов, обеспечивает участие в реализации проекта собственных средств (денежных средств, движимого/недвижимого имущества), в том числе имуществом третьих лиц, предоставляемым в обеспечение на уровне не ниже 10% от общей стоимости реализации проекта. Условия участия предпринимателя в проекте собственными средствами (денежными средствами/движимым/недвижимым имуществом) отражаются в решении финансового агентства.

В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств по кредиту/мезонинному соглашению или займу, в том числе кредиту, выдаваемому на реализацию "зеленого" проекта, движимым/недвижимым имуществом, непосредственно не участвующим в реализации проекта, данное имущество не рассматривается как собственное участие в проекте.

При этом по кредитам/мезонинным соглашениям или займам, сумма которых не превышает 180 млн тенге, в том числе кредитам, выдаваемым на реализацию "зеленых" проектов, собственное участие в реализации проекта не требуется.

Как отмечается, сумма кредита/договора финансового лизинга с учетом всех действующих кредитов, по которому осуществляется субсидирование части ставки вознаграждения, не может превышать 7 млрд тенге для одного предпринимателя. В случае, если нескольким аффилированным предпринимателям предоставляется кредит для реализации одного бизнес-проекта, то данная сумма не может превышать 7 (семь) млрд тенге.

Одним бизнес-проектом считается совокупность двух и более проектов, соответствующих следующим двум критериям одновременно:

проект реализуется как один объект (является единым зданием/сооружением/объектом, неразрывно связанным физически или технологически); проект реализуется в рамках одного подкласса ОКЭД.

По проектам, финансируемым банком развития, максимальная сумма субсидируемого кредита не ограничена. По договорам финансового лизинга банка развития с суммой финансирования свыше 5 млрд тенге субсидирование ставки вознаграждения осуществляется по рекомендации государственной комиссии.

Также говорится, что совокупный портфель кредитов/договоров финансового лизинга отдельных субъектов предпринимательства, по которым осуществляется субсидирование части ставки вознаграждения, не может превышать 100 млрд тенге.

Допускаются к субсидированию кредиты предпринимателей в случае частичного/полного досрочного погашения основного долга по субсидируемому кредиту в рамках лимитов, установленных госпрограммой.

При этом по проектам, одобренным до 27 января 2018 года, с кредитным лимитом до 4,5 млрд тенге субсидирование осуществляется на ранее одобренных условиях программы, - говорится в документе.

Полный текст постановления можно посмотреть здесь.

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