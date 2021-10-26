Сбил и уехал с места ДТП – водителя задержали в Талгаре

Подозреваемый водворен в ИВС.

Водителя, сбившего насмерть мужчину и скрывшегося с места ДТП, задержали в Талгаре, передает Zakon.kz.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств данного ДТП. Подозреваемый водворен в ИВС. пресс-служба ДП Алматинской области

ДТП произошло 25 октября около 20:30 в Талгаре. 26-летний водитель, двигаясь в западном направлении по ул. Менделеева, допустил наезд на 18-летнего пешехода, который шел по кромке асфальта, и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход скончался на месте. Данный факт зарегистрирован в полиции Талгарского района по ст. 345 ч. 3 и ст. 347 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и оставление места ДТП".

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