Рафаэль Надаль поздравил 90-летнего болельщика

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Фанат прослезился от слов своего кумира.
20-кратный чемпион "Гранд Слэмов" испанец Рафаэль Надаль поздравил с юбилеем своего болельщика из Ла-Коруньи, сообщает zakon.kz.
Король грунта Надаль записал видеопоздравление по просьбе его внучки.
Бесконечно благодарна Рафаэлю и всем, кто помог сделать его 90-летие незабываемым. Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к тому, что я оставлю видео приватным. Но я покажу вам его реакцию, – написала девушка в Twitter.
Куандык Шынасилов
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