Рафаэль Надаль поздравил 90-летнего болельщика

Фанат прослезился от слов своего кумира.

20-кратный чемпион "Гранд Слэмов" испанец Рафаэль Надаль поздравил с юбилеем своего болельщика из Ла-Коруньи, сообщает zakon.kz.

Король грунта Надаль записал видеопоздравление по просьбе его внучки.

Бесконечно благодарна Рафаэлю и всем, кто помог сделать его 90-летие незабываемым. Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к тому, что я оставлю видео приватным. Но я покажу вам его реакцию, – написала девушка в Twitter.

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!