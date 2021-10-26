Жители Алматы просили снести ветхий дом – власти пошли им навстречу 

Дом входит в программу реновации ветхого жилья, сообщили в управлении урбанистики.

Жители Алмалинского района Алматы просили снести их ветхое жилье. В управлении городского планирования и урбанистики сообщили, что дом готовы снести, передает Zakon.kz.

Указанный дом входит в программу реновации ветхого жилья. Сроки сноса строения будут уточнены при поступлении заявок от инвесторов на освоение данного участка. Все вопросы, связанные с освоением участка, сносом и компенсацией, будут решаться в соответствии с действующим законодательством РК, – говорится в сообщении управления.

Ранее жители аварийного каркасно-камышитового дома на ул. Райымбека, 174 г, что в Алмалинском районе Алматы, жаловались на то, что уже несколько лет живут под угрозой обрушения. По их словам, течет с потолка, лопаются трубы. Кроме того, коммунальные службы отказываются брать дом в эксплуатацию из-за ветхости. Жители утверждали, что не могут добиться сноса своего жилья и строительства нового дома.

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