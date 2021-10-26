В Шымкенте продлили карантин

Постановление вступает в силу с 26 октября.

Главный государственный санитарный врач Шымкента 26 октября 2021 года подписал постановление "О продлении режима карантина и ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент", сообщает Zakon.kz.

Продлить режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкенте до стабилизации эпидемиологической ситуации, – говорится в документе.

В частности, запрещается проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, тои и др.), за исключением проведения мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq, при условии наличия "зеленого" статуса.

Ограничивается передвижение по городу лиц старше 65 лет.

При посещении общественных мест, в том числе на открытом воздухе, предписано ношение масок, соблюдение социальной дистанции и использование антисептиков.

Запрещено использование кальянов на объектах общественного питания.

Вместе с тем разрешается работа в выходные дни объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, – до 3 часов, лидеров проекта – до 5 часов утра.

Также допускается работа объектов в выходные дни при наличии у сотрудников и посетителей "зеленого" статуса в Ashyq. Эти требования не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, вокзалы, объекты образования и общежития.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Постановление вступает в силу с 26 октября.

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