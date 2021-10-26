Какая погода ждет казахстанцев 27 октября 

На большей части республики ожидаются осадки.

Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на 27 октября, передает Zakon.kz.

Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики ожидаются осадки (дождь, снег), на юге области дождь, лишь западный, юго-восточный регионы будут под влиянием поля повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков. На на севере, северо-западе, в центре ночью и утром туман, на севере, юго-востоке областей гололед, на севере, северо-западе, юге, юго-востоке, востоке страны – усиление ветра, – сообщили в РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на юге, западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, ночью на востоке, днем на большей части – усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью на юге в Павлодарской области ожидаются гололед, на северо-востоке – усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью и утром на северо-западе Акмолинской области ожидается туман.

Днем в Туркестанской области на горных перевалах ожидается ветер, 15-20 м/с.

На западе и в центре Актюбинской области ночью и утром ожидается туман.

Ночью в Костанайской области на севере, в Карагандинской области на западе – туман, на севере, западе Восточно-Казахстанской области – ветер 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе, северо-западе и в горных районах ветер 15-20 м/с.

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