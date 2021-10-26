Состояние Гаркалина врачи оценивают как крайне тяжелое

Отмечается, что болезнь у актера развивается на фоне хронических проблем с сердцем.

Состояние здоровья известного актера Валерия Гаркалина, которого госпитализировали из-за COVID-19, врачи оценивают как крайне тяжелое, передает Zakon.kz.

Организм Гаркалина не может справиться с коронавирусом из-за хронических болезней сердечно-сосудистой системы, – цитирует телеканал РЕН ТВ слова специалистов.

До заболевания коронавирусной инфекцией актер перенес шунтирование сердца. Кроме того, ситуацию с восстановлением актера осложняет атеросклероз сосудов.

В начале октября появилась информация, что артист был доставлен в московскую больницу в Коммунарке. Отмечалось, что Валерий Борисович подключен к аппарату ЭКМО, так как у него выявлено 85% поражения правого легкого и 75% – левого.

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Представитель актера Наталья Теплова рассказала, что за несколько месяцев перед этим Гаркалин сделал прививку от коронавируса.

Валерию Гаркалину 67 лет. Он трудится в Московском академическом театре сатиры. Актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. С 2002 года преподает в РАТИ-ГИТИС.

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