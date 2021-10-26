Пять лет тюрьмы грозит казахстанцу за шутку о бомбе

Подозреваемый водворен в ИВС.

Жителю Актюбинской области грозит пять лет тюрьмы за шутку о бомбе, передает Zakon.kz.

Как рассказали в областном департаменте полиции, 23 октября в 22:24 на телефон "102" Центра оперативного управления Управления полиции Актобе позвонил мужчина, который сообщил, что он заложил бомбу в кафе.

На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов, была организована проверка здания кафе на наличие взрывных устройств. Эвакуировано 87 человек (посетители и персонал кафе). Взрывных устройств не обнаружено. пресс-служба ДП Актюбинской области

В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма сотрудниками патрульной полиции установлен и задержан 27-летний житель Кобдинского района, который пояснил, что решил пошутить.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Подозреваемый водворен в ИВС. пресс-служба ДП Актюбинской области

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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