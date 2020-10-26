Новый цифровой продукт онлайн-кредитования авто с пробегом появился в Казахстане

Приятный бонус при оформлении кредита – страхование КАСКО на весь срок кредитования.

Кредит на покупку подержанного автомобиля можно теперь оформить онлайн. Из документов достаточно сканированного удостоверения личности.

Евразийский банк запустил на своем сайте новую услугу – цифровое кредитование автомобилей с пробегом.

Для этого не обязательно приходить в отделение, все делается дистанционно, на онлайн-платформе. Переход на цифровое кредитование позволит банку значительно расширить базу клиентов, а клиенту – очень сильно упростить процедуру получения кредита. Нам было принципиально важно создать простой и удобный продукт с привлекательными условиями, чтобы большее количество людей могли купить свой автомобиль, – говорит Иван Белохвостиков, заместитель председателя правления Евразийского банка.

Процесс оформления кредита и скорость принятия решений по выдаче стал в разы быстрее, за счет новых интегрированных технологий биометрии, что позволяет верифицировать клиента, а также автоматически скачивать необходимую информацию из государственных баз данных и кредитного бюро.

Пошагово процедуру оформления разъяснил Юрий Соснюк, руководитель по цифровым продуктам автокредитования.

Весь процесс кредитования проходит онлайн, на сайте car.eubank.kz всего в несколько кликов – от выбора марки авто и определения суммы займа до получения окончательного решения. Полностью исключены все "бумажные" процессы, "живая" подпись заменилась цифровой. Благодаря разработанным цифровым сервисам с использованием ЭЦП и биометрии Евразийский банк обеспечил полную безопасность и защиту от недобросовестных покупателей, - отметил он.

Пошаговая процедура подтверждения выдачи автокредита выглядит следующим образом:

1. Выбираете марку авто (сроком эксплуатации не более 20 лет), указываете сумму займа (до 15 млн тенге) и срок кредитования (до 7 лет). Есть возможность выбрать вариант без подтверждения дохода.

Базовая первоначальная ставка – от 22% годовых (ГЭСВ от 30,5%). Чем меньше срок кредитования и выше первоначальный взнос, тем меньше будет ставка.

2. Проходите авторизацию по номеру телефона и ИИН, а также видео-идентификацию и сканируете удостоверение личности.

3. После видеоидентификации личности подтверждаете согласие на сбор и обработку данных, заполняете недостающую информацию для повышения вероятности одобрения автокредита.

4. Проверяете сформированные документы, нажимаете кнопку «подписать» и дожидаетесь окончательного решения, которое отражается незамедлительно на интерфейсе и в виде смс.

5. После положительного решения с вами свяжется сотрудник банка и проконсультирует о дальнейших шагах. Необходимо будет проехать в спецЦОН с продавцом, где происходит юридическая и техническая оценка авто, что исключает мошенничество.

Техническая оценка авто проводится независимой компанией Уполномоченный представитель банка поможет переоформить автомобиль, зарегистрировать залог и оформить сделку за один день.

Руководитель направления сделал акцент на том, что решение, которое принимается онлайн, является окончательным.

Клиент, получивший подтверждение о одобрении займа, 100%-но получает кредит на авто если не захочет изменить ранее заполненные условия.

Стоит отметить, что в тестовом режиме данной услугой от банка воспользовались несколько десятков человек. Среди них – жительница Алматы Камилла Токбаева.

Я воспользовалась услугой кредитования на авто с пробегом на прошлой неделе, – рассказывает теперь уже автовладелица, – узнала об этой услуге из интернета. Быстро оформила заявку и получила подтверждение. В отделении банка и в спецЦОНе компетентные менеджеры мне разъяснили процедуру пошагово и подробно. В целом все очень удобно и быстро.

Приятный бонус при оформлении кредита – страхование КАСКО на весь срок кредитования в подарок от Евразийского банка.

Онлайн-кредитование автомобилей с пробегом доступно пока в трех городах – Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. До конца года ожидается расширение географии – сервис будет доступен в Актобе, Атырау, Актау, Костанае, Кызылорде, Караганде и Усть-Каменогорске.

Евразийский банк традиционно занимает лидирующие позиции в автокредитовании новых автомобилей, а теперь его фокус – и рынок подержанных авто, на котором он планирует сохранить тренд лидерства, в том числе и в цифровых каналах.

Это не последняя инновация, которую мы подготовили для наших клиентов, - добавляет Иван.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка

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