Найдена без вести пропавшая актриса Светлана Светличная

Актрису обнаружили в киностудии.

Известная актриса Светлана Светличная найдена сотрудниками Московского уголовного розыска, передает Zakon.kz.

Артистка обнаружена в киностудии на ул. Эйзенштейна на съемках одного из ток-шоу. Отмечается, что 81-летняя артистка жива и здорова, сообщают "Известия".

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Кроме того, установлена личность водителя, который подвозил Светличную незадолго до ее исчезновения. Его доставили на допрос в следственный отдел.

Информация об исчезновении знаменитой советской и российской актрисы появилась 24 октября. С заявлением о ее пропаже в полицию обратились родственники, сообщив, что актриса не выходит на связь несколько дней.

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