Библиотек не хватает в Нур-Султане – как планируют решить эту проблему

Первые этажи жилых комплексов предложили отдавать под библиотеки в Нур-Султане.

Как можно расширить библиотечную сеть в Нур-Султане. Об этом на заседании Маслихата рассказал и.о. руководителя столичного Управления культуры Санат Шапашов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, ежегодно на приобретение книг в библиотеки города необходимо предусматривать 15 млн тенге. Речь идет о покупке книг по всем отраслям знаний, а также произведений мировой литературы, детской литературы, книг шрифтом Брайля и аудиокниг.

Четыре библиотеки расположены в арендуемых помещениях. На аренду ежегодно из местного бюджета выплачивается от 3 до 5 млн тенге. Один из путей решения данной проблемы – приобретение зданий и передача их на баланс Центральной библиотечной системы или при строительстве ЖК первые этажи специально предусматривать под библиотеки, – пояснил Санат Шапашов.

Мотивируя необходимость расширения библиотечной сети города, он отметил, что по нормативам на 20 тыс. населения должна быть минимум одна библиотека, тогда как сегодня в столице имеется всего 18 библиотек, то есть на одну библиотеку приходится 63 тыс. горожан.

Во многих районах нет библиотек, например, в районе Есиль всего одна библиотека, но и та расположена в арендуемом помещении.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!