Появилось видео спасения пропавшего в Павлодарской области мальчика

Причиной ухода мальчика было замечание дедушки.

В Павлодарской области пропавшего мальчика нашли под завалами сена, передает Zakon.kz.

25 октября около 22:30 в полицию Щербактинского района поступило сообщение от жительницы села Малиновка о пропаже несовершеннолетнего племянника 2009 г. р. На поиски ребенка была направлена следственно-оперативная группа.

Также к поискам ребенка подключились аким села, учителя и неравнодушные сельчане. При проведении розыскных мероприятий в первую очередь проверили все колодцы, заброшенные здания, обыскали каждый уголок села, школы и дома. Ночное время суток усложняло поиски.

Внимание полицейских привлекли стога сена, выгруженные возле хозяйственных построек дома. Там и обнаружили пропавшего мальчика, который провалился под укрепления сеновала. Мальчик не мог самостоятельно выбраться.

Полицейские благополучно вытащили несовершеннолетнего и передали медицинским работникам. В ходе осмотра у мальчика телесных повреждений не обнаружено, его жизни и здоровью ничего не угрожало.

Как выяснилось, ребенок ушел из дома после того, как дедушка сделал ему замечание за баловство.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!