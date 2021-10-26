Национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру" утвердили в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Реализация национального проекта предусматривается до 2025 года.
Постановлением правительства Казахстана от 12 октября 2021 года утвержден национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру", сообщает Zakon.kz.
Цель проекта – сохранение национально-культурной идентичности и реализация художественно-творческого потенциала каждого казахстанца путем стимулирования, повышение качества и разнообразия культурных продуктов, а также формирование у молодого поколения духовно-нравственных ценностей.
Ожидаемый социальный эффект (в качественном и количественном выражении):
Ожидаемый экономический эффект – объем инвестиций меценатов в рамках специального проекта "Туған жер" – 7,2 млрд тенге; создание 7 036 рабочих мест при строительстве и ремонте объектов культуры (постоянные – 777, временные – 6 259).
Объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта (в тенге):
Документ предусматривает решение нескольких задач, в частности:
Реализация национального проекта предусматривается до 2025 года.
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