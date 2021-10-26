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Футзальный "Кайрат" стартует в Лиге чемпионов-2021

Фото: instagram.com/afckairat 26 октября 2021, 17:40

Лига проходит в итальянском городе Римини.

27 октября в итальянском городе Римини стартует основной раунд Лиги чемпионов по футзалу, сообщает Zakon.kz.

В ранге одного из фаворитов этих соревнований приехал алматинский "Кайрат". Компанию казахстанцам в подгруппе А составили "Пльзень" (Чехия), "Тюмень" (Россия) и "Пезаро" (Италия).

Три лучших клуба из этой четверки продолжат дальнейшую борьбу в следующем раунде Лиги чемпионов.

Расписание игр "Кайрата" в основном раунде Лиги чемпионов (по времени Нур-Султана:

– 27.10.21 "Кайрат" –"Пльзень" (начало в 21:00)

– 28.10.21 "Тюмень" – "Кайрат" (начало в 21:00)

– 30.10.21 "Пезаро" – "Кайрат" (начало в 24:00)

Куандык Шынасилов

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