В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

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Прогноз погоды в Казахстане на 27 октября.
В пяти областях Казахстана на 27 октября объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
На юге, западе Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман и ветер. В Петропавловске днем синоптики прогнозируют ветер западный, юго-западный, 15-20 м/с.
На востоке Карагандинской области высока вероятность гололеда. Ночью на западе области – туман.
Ночью и утром на северо-западе Акмолинской области – туман.
Днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 15-20 м/с.
Ночью и утром на западе и в центре Актюбинской области – туман.
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