Российские морпехи спасли панамское судно от пиратов

Экипаж спрятался в трюме. К судну прибыли российские морпехи – группа кораблей Северного флота вот уже несколько недель обеспечивает безопасность мореходства в регионе.

Экипаж "Вице-адмирала Кулакова", патрулировавшего Гвинейский залив, получил сигнал бедствия с панамского контейнеровоза, который пытались захватить пираты. Судно запросило помощь, и с корабля тут же вылетел вертолет с группой антитеррора, сообщает Zakon.kz.

Нападению подверглось судно "Люция", которое шло из Республики Того в Республику Камерун, экипаж подал сигнал о бедствии после нападения неизвестных вооруженных людей, передает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Экипаж спрятался в трюме. К судну прибыли российские морпехи – группа кораблей Северного флота вот уже несколько недель обеспечивает безопасность мореходства в регионе.

Видеозапись операции опубликована на канале Минобороны России в YouTube.

Российским кораблем был получен сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция", идущего под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун. Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. Экипаж контейнеровоза после подачи сигнала бедствия, в соответствии с инструкцией, укрылся в машинном отделении. пресс-служба Министерства обороны РФ

При появлении вертолета Ка-27 с морской пехотой пираты оставили судно и на полной скорости направились в сторону берега на своей лодке. После этого группа антитеррора освободила экипаж и досмотрела контейнеровоз.

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