Бердымухамедов предложил установить в Ашхабаде памятник Абаю

Фото: facebook.com/Берік Уәли

По мнению туркменского лидера, скульптура Абая будет символизировать высоконравственные духовные ориентиры двух народов, а также развитие дружбы и сотрудничества между нашими странами.