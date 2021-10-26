Меркель официально ушла в отставку

Однако ее правительство останется у власти до тех пор, пока не будет сформирован новый кабмин.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель официальное уведомление об отставке с поста главы правительства, сообщает Zakon.kz.

Теперь Меркель находится в статусе временно исполняющей обязанности канцлера, передает РИА Новости.

Однако ее правительство останется у власти до тех пор, пока не будет сформирован новый кабмин.

Меркель впервые была избрана на пост канцлера в ноябре 2005 года. Еще в 2018 году она сняла с себя руководство Христианско-демократическим союзом (ХДС) и заявила об уходе из политики по окончании четвертого срока на посту канцлера. По итогам парламентских выборов в ФРГ, которые прошли 26 сентября, на пост Меркель претендуют Армин Лашет из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Олаф Шольц из Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!