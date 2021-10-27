Банкира в Москве убили вместе с женой и ребенком

Мужчину зарезали, 39-летнюю жену и 8-летнего сына задушили.

В Москве убита семья банкира Михаила Яхонтова из "Смоленского банка", сообщает Zakon.kz.

В квартире жилого дома на Мосфильмовской улице были обнаружены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребенка, передает РИА Новости.

Мужчину зарезали, 39-летнюю жену и 8-летнего сына задушили.

Несколько лет назад глава семейства возглавлял столичный филиал "Смоленского банка". Кредитное учреждение лопнуло: средства исчезли. В 2016 году в отношении Яхонтова возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве кредитного учреждения и об особо крупной растрате. В 2019 году банкир был признан виновным и приговорён к шести годам лишения свободы. Освободился он совсем недавно.

По версии следствия, высокопоставленные сотрудники московского филиала банка, среди которых был Яхонтов, обвинялись в выводе на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн рублей, а также преднамеренном банкротстве.

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