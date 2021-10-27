Тюменский боксер пришел в себя и рассказал о нападении медведя

Медведев рассказал, что услышал три выстрела и крики, после чего побежал к берегу.

Тюменский боксер Илья Медведев полностью пришёл в себя и рассказал о нападении медведя, сообщает Zakon.kz.

Telegram -канал Shot приводит слова спортсмена, что в тот день они с друзьями собирались порыбачить.

Один из мужчин раздал остальным оружие на случай, если на озере будет птица. Приятели разделились. Один из них столкнулся с медведем. Медведев рассказал, что услышал три выстрела и крики, после чего побежал к берегу, чтобы спастись, но потом все-таки вернулся, чтобы помочь другу, но было уже поздно. Боксер добавил, что браконьерством они не занимались.

20 октября появилась информация о том, что медведь напал на боксера и двоих его спутников, когда они возвращались с рыбалки в Тюменской области. В результате один из мужчин погиб, а Медведев убил зверя ножом. Но попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Илья Медведев — мастер спорта по боксу. В июле 2019-го он завоевал золото на чемпионате Вооруженных сил России, став лучшим в весовой категории до 64 килограммов.

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