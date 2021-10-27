Женская сборная Казахстана по футболу всухую проиграла француженкам

Итог игры - 5:1.

Женская национальная сборная Казахстана по футболу принимала в Нур-Султане команду Франции в матче квалификации на чемпионат мира-2023, сообщает Zakon.kz.

Как передает Sports.kz, казахстанки подошли к матчу с серией из 13 поражений в официальных матчах, но и сегодняшний соперник не дал шанса прервать полосу неудач.

Француженки отправили в ворота хозяев поля четыре мяча в первом тайме, а во втором закрепили преимущество еще одним голом.

Итог игры - 5:1.

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