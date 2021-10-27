Женская сборная Казахстана по футболу всухую проиграла француженкам

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Итог игры - 5:1.
Женская национальная сборная Казахстана по футболу принимала в Нур-Султане команду Франции в матче квалификации на чемпионат мира-2023, сообщает Zakon.kz.
Как передает Sports.kz, казахстанки подошли к матчу с серией из 13 поражений в официальных матчах, но и сегодняшний соперник не дал шанса прервать полосу неудач.
Француженки отправили в ворота хозяев поля четыре мяча в первом тайме, а во втором закрепили преимущество еще одним голом.
Итог игры - 5:1.
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