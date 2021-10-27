Четвертый бой подряд на ЧМ-2021 выиграл для Казахстана Нурканат Райыс

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В 1/32 финала в весовой категории до 75 килограммов Райыс сразился с черногорцем Стефаном Савковичем.
Казахстанский боксер Нурканат Райыс с победы стартовал на чемпионате мира по боксу в Белграде, сообщает Zakon.kz.
В 1/32 финала в весовой категории до 75 килограммов Райыс сразился с черногорцем Стефаном Савковичем и победил его единогласным решением судей, передает Sports.kz.
Таким образом, Нурканат Райыс вышел в 1/16 финала и стал четвертым казахстанцем, который успешно стартовал на нынешнем мировом первенстве: ранее на старте турнира победы одержали Сакен Бибосынов (51 кг), Серик Темиржанов (57 кг) и Аблайхан Жусупов (67 кг).
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