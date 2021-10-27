Кыргызстан признали наиболее опасной страной для женщин в ЦА

Финляндия, Норвегия, Дания и Люксембург оказались наиболее безопасными странами для женщин.

Согласно рейтингу WPS (Индекс мира и безопасности для женщин), Кыргызстан оказался наиболее опасной страной для женщин из числа центральноазиатских республик, сообщает Zakon.kz.

В глобальном рейтинге, где оценивается положение женщин в 170 государствах, КР оказалась на 97-м месте. На нижних строчках списка такие страны, как Афганистан, Сирия, Йемен, Пакистан, Ирак и другие. А Финляндия, Норвегия, Дания и Люксембург оказались наиболее безопасными странами для женщин.

Индекс WPS публикуется Джорджтаунским институтом женщин, мира и безопасности и Центром по гендерным вопросам, миру и безопасности PRIO при поддержке Министерства иностранных дел Норвегии.

С начала 2021 года в Кыргызстане было зарегистрировано несколько случаев гибели женщин в результате домашнего насилия. В 2020 году жертвами таких случаев стала 21 женщина.

По данным Генеральной прокуратуры Кыргызстана, в 2019 году было зарегистрировано 6 тысяч 145 фактов семейного насилия, в 90% случаев жертвами становятся женщины. В 2020 году во время карантина из-за распространения коронавирусной инфекции количество фактов семейного насилия увеличилось на 62%.

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