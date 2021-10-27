Как восстановить обоняние после перенесенной коронавирусной инфекции

Длительная потеря обоняния может быть одним из проявлений вирусного или иммунного поражения нервной системы.

Эфирные масла и парфюмерия наиболее эффективны для восстановления обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала ТАСС заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Татьяна Руженцова.

С самого начала пандемии исследователи изучали влияние различных препаратов на восстановление обоняния. Ни по одному из них не было получено абсолютных доказательств эффективности. Наиболее действенными оказались тренировки с помощью разных эфирных масел, парфюмерии, продуктов, имеющих ярко выраженный аромат, что можно использовать для восстановления, – сказала специалист.

Руженцова отметила, что о наличии этого симптома нужно также сообщить врачу. По ее словам, длительная потеря обоняния может быть одним из проявлений вирусного или иммунного поражения нервной системы.

На основании осмотра и оценки симптоматики врач определит необходимость проведения дополнительных обследований и терапии. Она также отметила, что у некоторых пациентов вследствие индивидуальных особенностей восстановление затягивается на длительный период – до полугода и более – без каких-либо сопутствующих отклонений.

У тех, кто вакцинировался от коронавируса и в случае заболевания с первых дней получал правильное лечение, обоняние восстанавливается быстро или не теряется вовсе, – заключила эксперт.

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