Kia сбила водителя мопеда в Алматы

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.

В Алматы на пересечении улицы Тлендиева и проспекта Абая произошло ДТП с участием Kia Ceed и мопеда Peda, сообщает Zakon.kz.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, мопед Peda двигался по улице Тлендиева в северном направлении на зеленый сигнал светофора. Автомобиль Kia Ceed ехал по Абая в западном направлении.

Когда водитель мопеда практически проехал перекресток, Kia на высокой скорости врезалась в него.

Из-за сильного удара мопед вместе с водителем отбросило в сторону на большое расстояние.

По словам очевидцев, водителя мопеда в неизвестном состоянии госпитализировали в больницу.

После столкновения водитель Kia уехал, но позже развернулся и вернулся на место происшествия. На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

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