Сенаторы одобрили обвинения против президента в Бразилии

Болсонару обвинили в эпидемии со смертельными исходами, нарушении санитарных мер, шарлатанстве и подстрекательстве к преступлению.

Комиссия сената Бразилии, расследующая действия правительства в борьбе с пандемией COVID-19, проголосовала большинством голосов за обвинения против президента страны Жаира Болсонару, сообщает Zakon.kz.

Согласно результатам голосования, семь из 11 сенаторов комиссии одобрили обвинения в отношении Болсонару.

Болсонару обвинили в эпидемии со смертельными исходами, нарушении санитарных мер, шарлатанстве, подстрекательстве к преступлению, фальсификации документов, нерациональном использовании госсредств, должностном преступлении, преступлении против человечности и нарушении социальных прав. Кроме него в списке обвиняемых фигурируют трое его детей, действующие и бывшие министры, федеральные депутаты и бизнесмены.

После голосования сенаторы провели минуту молчания в память о 606 тыс. погибших от коронавируса.

Одобренные комиссией сената обвинения будут направлены в судебные органы, которые могут подавать жалобы на Болсонару и остальных лиц в генпрокуратуру, прокуратуру штата и Международный уголовный суд в Гааге.

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