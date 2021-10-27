Число умерших от COVID-19 в Казахстане превысило 12 000

На 27 октября лечение от КВИ продолжают получать 49 938 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 27 октября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

На 27 октября лечение от КВИ продолжают получать 49 938 человек (43 988+ и 5950 КВИ-), из них в стационарах находятся 8584 пациента, на амбулаторном уровне – 41 354.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 628 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 130,• на аппарате ИВЛ – 101.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 27 октября 2021 года

25.10.2021 г. зафиксировано 187 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода и 266 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78 968, летальных случаев – 5020, выздоровевших – 67 998.

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