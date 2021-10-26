Ондасын Уразалин поручил усилить работу по созданию новых постоянных рабочих мест

Создано более 32,3 тысячи новых рабочих мест.

Вопросы обеспечения занятости населения обсудили на совещании под председательством акима Актюбинской области Ондасына Уразалина.

В нем приняли участие заместители акима области, руководители государственных органов, акимы районов и г. Актобе в режиме видеоконференцсвязи.

Руководитель управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области Асланбек Шуиншалиев сообщил, что реализация программы «Еңбек» по обеспечению занятости населения и снижению уровня безработицы дает положительные результаты.

В общей сложности, по состоянию на 1 октября, создано более 32,3 тысячи новых рабочих мест, в том числе свыше 15,6 тысячи постоянных рабочих мест.

Активными мерами содействия занятости по итогам текущего года планируется охватить 53 477 безработных и самозанятых, на сегодня план выполнен на 87%, то есть охвачено 46 558 человек. В частности, более 2 тысяч человек направлены на техническое и профессиональное обучение, в том числе на краткосрочное. По проекту "Бастау Бизнес" основам предпринимательства обучено 1498 человек, еще 1255 человек получили безвозвратные гранты для осуществления своих бизнес-идей на общую сумму 695,4 млн тенге, - рассказал Асланбек Шуиншалиев.

По итогам совещания аким области дал ряд поручений по обеспечению эффективной занятости населения и снижению уровня безработицы. В том числе, глава региона поручил усилить работу по созданию постоянных рабочих мест, особенно в районах области.

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